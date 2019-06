Trump "accueilli avec plus de faste que d'admiration" à Londres, dit Duhamel

publié le 04/06/2019 à 20:35

Donald Trump a entamé hier sa visite officielle de trois jours à Londres. Il a été accueilli avec beaucoup plus de faste que d'admiration. C'est sa première visite d'État dans le pays, c'est-à-dire le stade suprême du protocole et on sait bien que dans ces cas-là les Britanniques sont inimitables en ce qui concerne les cortèges, les fanfares, les banquets et les défilés. Personne ne peut les égaler. Bien entendu, le protocole est totalement respecté.



Mais Donald Trump se comporte comme quelqu'un disons d'au moins insolite dans ce cadre-là. Il arrive et la première chose qu'il fait c'est d'envoyer un tweet absolument injurieux au maire de Londres. Avant son arrivée, il a donné deux interviews ahurissantes à deux grands journaux britanniques, s'exprimant comme leur suzerain, expliquant qu'il faut un Brexit dur, qu'il apprécie Nigel Farage et qu'il verrait bien Boris Johnson en Premier ministre.

La vérité, c'est qu'au sein de la monarchie la plus codifiée du monde, il est l'homme le moins codifié du monde.