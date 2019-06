publié le 05/06/2019 à 16:35

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la plus grande opération militaire de l'Histoire commence. 20.000 parachutistes Américains et Anglais sont largués au dessus de la Normandie. Pour les Allemands, la surprise est totale.



À 6 heures du matin, 130.000 hommes se ruent à l'assaut de 5 cinq plages désignées par des noms de code. À l'Ouest, Utah et Omaha pour les américains. à l'Est Gold, Juno et Sword pour les Anglais et les Canadiens.

Si le Débarquement est une réussite, le prix à payer est lourd en une seule journée, 5.000 soldats Alliés sont morts ou disparus et 6.000 sont blessés. Pour les commémorations, 75 ans après, des associations ont aidé des vétérans américains à revenir en Normandie.

Le retour des vétérans

Pour Joe Brader, qui a débarqué à Utah Beach le 6 juin 1944 c'est la première fois qu'il revient en France. Il n'a même jamais quitté les États-Unis et sa ville de Saint-Louis dans le Missouri depuis son retour en 1946 après la guerre. Là bas, il a exercé le métier de carreleur pendant 40 ans. "Je suis un homme pauvre, je n'avais pas l'argent pour revenir, je suis content d’être ici", dit-il.



C'est l'association de Valérie Cardin , "Retour des vétérans en Normandie", qui a payé son billet d'avion comme pour chacun des 13 vétérans qui reviennent cette année. Un budget de 25.000 euros financés en majorité par des dons.

Emotions et souvenirs

En Normandie, Joe fait la connaissance d'Harold Sthepens, 94 ans, qui a voyagé avec sa fille, et qui revient en France lui aussi pour la 1ere fois. "Je suis toujours vivant !" s'écrie-t-il. Harold a également débarqué à Utah Beach, mais un peu plus tard, le 10 juin 1944.



Des rires, des poignées de main chaleureuses, ces hommes ne se connaissent pas, mais ils ont un point commun, ils ont fait l'Histoire, il y a 75 ans.



À mesure que les deux hommes approchent de la plage, les souvenirs se font plus précis. Joe a du mal à cacher son émotion. "Quand je suis arrivé sur la plage, il y avait 6 corps de GI's étendus". La voix d'Harold tremble : "On a perdu tellement d'hommes, mais pour une bonne cause".



Le jeudi 6 juin, Joe et Harold, se rendront au cimetière de Colleville-sur-mer, et participeront à l'hommage qui sera rendu aux 10.000 soldats américains, morts lors de la Bataille de Normandie, il y 75 ans.