publié le 05/06/2019 à 13:27

Ils resteront à jamais gravés dans les mémoires et les livres d'Histoire. Il y a 75 ans, des milliers de soldats étaient partis de Portsmouth, l'espoir et la peur au ventre, direction Sword Beach, la plage Normande la plus à l'Est des cinq choisies pour le Débarquement des Alliés. C'est donc symboliquement dans cette ville du sud de l'Angleterre que le coup d'envoi des commémorations du 75ème anniversaire du D-Day est donné ce mercredi 5 juin.



De nombreux chefs d'État, dont Emmanuel Macron, Angela Merkel mais aussi la reine d'Angleterre, qui a connu la Seconde guerre mondiale, ont salué les quelques soldats qui ont survécu et qui sont toujours en vie. Plusieurs milliers de personnes étaient également présentes pour leur rendre un vibrant hommage.

C'est le cas de Janeth, qui est arrivé deux heures avant le début des festivités : "On leur doit tellement à ces hommes et ces femmes qui ont traversé les eaux pour se rendre en France. C'est la fin d'une ère, tous ses vétérans ont plus de 90 ans. C'était notre dernière chance de leur dire merci".

À écouter également dans ce journal

Justice - Des perquisitions sont en cours ce mercredi 5 juin au domicile de Gérard Collomb et à la mairie de Lyon. La police financière enquête sur de possibles détournements de fonds publics au bénéfice de l'ancienne compagne du maire de la capitale des Gaules.



Faits divers - Le pronostic du jeune adolescent frappé par la foudre sur le terrain de foot de Saint-Nicolas-les-Arras reste réservé mais son état évolue favorablement. L'autre joueur qui avait été hospitalisé est quant à lui sorti d'affaire.





Société - Des éthylotests anti-démarrage pour les personnes déjà condamnées pour alcool au volant se mettent en place progressivement depuis le début de l'année. Cette initiative est faite dans le but de faire baisser le taux de mortalité causé par l'alcool qui provoque 1.000 décès chaque année.