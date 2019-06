publié le 05/06/2019 à 08:28

Omaha Beach, 8 km de plage. Sous les ordres du général Bradley, des milliers d’américains débarquent aux premières heures du jour du 6 juin 1944.



"Ils sont arrivés à 6h30 le matin. Les Allemands ont été surpris mais malheureusement les avions Alliés n’avaient pas bombardé au bon endroit. De ce fait, les blockhaus étaient toujours en état de marche et malheureusement, les Allemands tiraient sur les Américains qui débarquaient en face d’eux", explique Catherine Chartier, la directrice du Mémorial Omaha Beach.

Sur la plage, c’est le chaos et à quelques kilomètres de là, dans le village de Trévières, Claude Feutry 15 ans à l’époque échappe de peu à la mort. "Il y a énorme obus de marine qui est tombé près des écoles. Moi, j’ai été sauvé par le mur, les éclats sont passés au dessus de ma tête. Mon père m’a alors dit "demi-tour, on rentre à la maison". Et là, il ouvre la fenêtre au nord de la maison regarde vers la côte et il me dit 'c’est le débarquement'."

Claude feutry en mai 2019 Crédit : Frédéric Veille

Quand les premiers obus sont arrivés, nous n’avons pas tellement réalisé. Mais après, c’était un feu incessant. Georgette Godes Partager la citation





Un débarquement que Georgette Godes, 7 ans ce jour-là, a vécu aux premières loges, elle habitait chez ses grands-parents dans la première maison au dessus de la plage d’Omaha.



"Evidemment, on n’est pas descendu à la plage. Il en était hors de question. Quand les premiers obus sont arrivés, nous n’avons pas tellement réalisé, explique-t-elle. Mais après, c’était un feu incessant. On entendait les obus tomber partout alors là on a quand même compris qu’une bombe pouvait nous tuer. Et pépère qui disait toujours 'celle là elle n’est pas pour nous, elle n’est pas pour nous'. C’est longtemps après qu’on a compris qu’on avait vécu un miracle."



Un miracle mais des milliers de morts sur cette plage normande rebaptisée Omaha la sanglante. "Cette histoire il ne faut pas l’oublier. La renaissance a démarré sur cette plage. C’est grâce aux jeunes Américains qui ont débarqué sur cette plage qu’on est aujourd’hui en totale liberté d’échanger et de continuer à vivre normalement", conclût Philippe Laillier l’actuel maire de Saint-Laurent-sur-Mer.