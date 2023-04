Donald Trump officiellement mis en accusation pour fraude électorale. Ce mardi 4 avril, l'ancien locataire de la Maison-Blanche s'est vu notifié par un juge les charges à son encontre. La justice new-yorkaise l'accuse de 34 chefs d'inculpations. Les accusations portent sur des paiements pour étouffer trois affaires gênantes avant l'élection de 2016, selon le procureur. Selon le juge chargé du dossier, le procès pourrait intervenir en janvier 2024.

Trois affaires sont dont concernées par ces poursuites. Un portier de la Trump Tower, qui prétendait avoir des informations sur un enfant caché, a reçu 30.000 dollars pour garder le silence. Une femme qui se présentait comme une ancienne maîtresse a touché 150.000 dollars pour se faire discrète et une actrice pornographique a perçu 130.000 dollars pour taire une prétendue relation extraconjugale, a détaillé le procureur Alvin Bragg dans un communiqué.

Donald Trump a plaidé non coupable des charges à son encontre. Il a quitté le tribunal peu avant 21h30. Il a été libéré sans contrôle judiciaire.

"La loi est la même pour tous"

L'ancien président américain était arrivé mardi 4 avril, aux alentours de 20h (heure française, au tribunal pénal de Manhattan, à New York, un événement judiciaire sans précédent pour un ancien président américain.

Dans la soirée, le procureur Alvin Bragg a justifié ses poursuites. "La loi est la même pour tous." Le procureur de New York qui a supervisé l'enquête ayant abouti à l'inculpation historique de Donald Trump a martelé mardi que personne n'était au-dessus des lois, affirmant que les "conduites délictuelles graves" n'étaient pas admissibles, quel que soit leur auteur.

Comparution "surréaliste" selon Donald Trump

Devant le tribunal, des centaines de partisans et opposants de Donald Trump se faisaient face sous tension et sous les invectives, même s'ils se sont tenus à distance. Ses détracteurs ont déployé une immense banderole "Trump ment tout le temps". Le milliardaire clame son innocence et assure être victime d'une "chasse aux sorcières" orchestrée par les démocrates du président Joe Biden, qui lui aurait "volé" sa victoire à la présidentielle de 2020.

Avant son arrivée au tribunal de New York, il avait jugé "surréaliste" sa comparution. "Ça semble si SURRÉALISTE - WOW, ils vont M'ARRÊTER. Je n'arrive pas à croire que ça se passe en Amérique", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

L'affaire Stormy Daniels, un déclencheur ?

Les charges retenues contre l'ancien président sont liées à des fraudes comptables lors du versement légal en octobre 2016 et au remboursement par la suite de 130.000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels. De son vrai nom Stephanie Clifford, cette femme, qui collabore avec la justice depuis cinq ans, était censée taire une très brève relation extraconjugale en 2006 avec Donald Trump.



Les 130.000 dollars qu'elle avait touchés d'un ancien avocat et homme à tout faire de l'ancien président, Michael Cohen - lequel a fait de la prison et s'est retourné contre son patron en 2018 - n'avaient pas été déclarés dans les comptes de campagne du candidat Trump à la présidentielle de 2016. Ce qui peut être considéré comme une possible violation des lois électorales de l'État de New York.



Cette somme avait été enregistrée, potentiellement illégalement, comme "frais juridiques" dans les comptes de son entreprise Trump Organization, déjà condamnée en décembre et janvier à une amende au civil à 1,6 million de dollars pour fraudes.

