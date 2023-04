INVITÉE RTL - Donald Trump inculpé : "Ça lui donne une audience extraordinaire", selon une professeure de sciences politiques

Pour Élisa Chelle, professeure de science politique à l’Université Paris Nanterre et rédactrice en chef de la Revue Politique américaine, invitée de RTL, mardi 4 avril, l'inculpation de Donald Trump est une aubaine pour l'ancien président. "Ce procès va durer des mois et ça lui donne une audience extraordinaire pour lever des fonds auprès de ses soutiens", a-t-elle indiqué.



Dès la première procédure d'impeachment de Donald Trump, le parti Républicain voyait une opportunité de mobiliser l'électorat républicain, qui est sensible à sa victimisation. Une partie de l'opinion publique américaine continue de soutenir Donald Trump.

"Les Républicains sont divisés. Il a une base, il y a à peu près 20 % des Américains qui soutiennent Donald Trump quoi qu'il arrive", a ajouté Élisa Chelle, qui estime qu'après avoir été poussé vers la sortie par Ron DeSantis, l'ancien président est relancé par cette affaire.



Une trentaine de chefs d'inculpation

Les chefs d'accusation contre Donald Trump n'ont pas encore été détaillés, mais une trentaine de chefs d'inculpation sont évoqués. "Le nombre n'est pas significatif, puisque dans la justice américaine, on peut subdiviser les chefs d'accusation", a précisé Élisa Chelle.

En revanche, la nature des chefs d'inculpation est intéressante, parce que : "le cas Stormy Daniels, ce n'est pas le cas le plus grave", a détaillé la rédactrice en chef. Donald Trump est, en effet, déjà visé pour une procédure concernant une fraude électorale en Géorgie. Il est aussi poursuivi pour son rôle dans l'invasion du Capitole et par deux autres procédures pour l'obtention de documents classifiés et obstruction à la justice.

Dans l'affaire Stormy Daniels, il n'est pas reproché à Donald Trump d'avoir payé une actrice porno pour son silence, mais d'avoir falsifié les comptes de ses entreprises. Selon Élisa Chelle, Donald Trump pourrait profiter de cette médiatisation pour lancer sa campagne présidentielle.

