Les infos de 18h - États-Unis : effervescence avant la comparution de Donald Trump

Les trottoirs sont noirs de monde et les policiers présents par dizaines ce mardi 4 avril à New York. L'effervescence est grande aux abords du tribunal de Manhattan pour la comparution de Donald Trump, qui va devenir le premier ex-président des États-Unis à comparaître devant la justice. Le milliardaire républicain est convoqué devant un tribunal pénal pour se faire signifier son inculpation dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2016 à une star du porno.

Cette procédure, qui devrait prendre entre deux et quatre heures, se déroule sous haute tension. A l’extérieur, sur le square qui fait face au tribunal, ses partisans et ses opposants se font face tout en se lançant quelques insultes. La situation reste calme pour autant, le square ayant été séparé en deux parties par des barrières. Quand un anti-Trump vient brandir une pancarte devant un pro-Trump, il est écarté rapidement par les forces de l’ordre.

Donald Trump sera pris en photo de face et de profil

L’ancien président va donc être enregistré avec son nom, sa date de naissance, sa taille et son poids. En attendant, tout sera figé dans le tribunal et les affaires en cours suspendues. Une photo d’identité de face et de profil sera prise, le fameux “mugshot”, dont on ne sait pas encore si elle sera diffusée dans les prochains jours. Une fois les formalités terminées, Donald Trump passera quelques couloirs où il devrait être filmé avant de connaître les chefs d’inculpation et ce qu’il risque.

L’ancien président a d'ores et déjà prévu de donner une conférence de presse dans la soirée de mardi, dans son fief en Floride, après son passage devant le tribunal de Manhattan.



