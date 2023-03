Donald Trump inculpé : qui est Stormy Daniels ?

Ce jeudi 30 mars, alors que la menace planait sur lui depuis sept ans, l'ancien président des États-Unis Donald Trump a été officiellement inculpé par la justice new-yorkaise. Un évènement majeur à la hauteur des déboires de l'Américain de 76 ans, poursuivi au pénal pour avoir acheté en 2016 le silence de l'actrice et scénariste de films pour adulte avec qui il a eu des rapports sexuels consentis, et ce, avec l'argent des comptes de sa campagne présidentielle.

Connue outre-Atlantique pour cette affaire particulièrement médiatisée, Stormy Daniels est érigée en figure majeure de l'opposition à la réélection de Trump en 2024.

Née en 1979 à Bâton-Rouge dans l'état de la Louisiane, Stephanie Gregory Clifford reconnaît avoir vécu une enfance difficile dans ses mémoires, Full Disclosure, publié en 2018. Elle y raconte la pauvreté, la négligence familiale et la maltraitance, ainsi qu'une agression sexuelle dont elle est victime à neuf ans. Par la suite, alors qu'elle est encore mineure et scolarisée au lycée, Stephanie Daniels devient stripteaseuse et entre progressivement à sa majorité dans l'industrie pornographique à Los Angeles.

Depuis 2002, Stormy Daniels tourne dans des films pour adultes et deviendra réalisatrice et scénariste en 2004, qui lui permettent d'obtenir une certaine notoriété. Ce statut sera à l'origine de sa rencontre avec le futur président. En juillet 2006, elle se rend à un tournoi de golf pour célébrité en Californie avec deux collègues. Invitée par le garde du corps de Trump au penthouse de ce dernier, la star et l'homme d'affaires entament une relation extra-conjugale consentie le temps d'une année, un an après le mariage de Donald avec Melania Trump.



Menacée, Stormy Daniels sort du silence

Une affaire qui restera majoritairement secrète pendant une décennie. Jusqu'en 2016, Donald Trump, alors candidat républicain à la présidentielle américaine, demande à son avocat, Michael Cohen, de faire taire son ancienne partenaire, alors qu'elle s'apprête à révéler leur liaison dans les médias. La mère de famille justifie cette décision par le désir de protéger sa fille des attaques et par égard pour son mari. Elle révèlera en effet dans ses mémoires avoir été menacée physiquement par un partisan trumpiste, alors qu'elle est sur un parking avec sa petite fille.

En signant un accord de confidentialité, Stormy Daniels reçoit la somme de 130.000 dollars, payés de la poche de l'avocat de Trump. Mais lorsqu'il demande un remboursement, le milliardaire puisera illégalement dans les fonds de sa campagne. "Je parle parce que je crois qu'il est crucial que je puisse me défendre. Je n'avais aucun souci à ne pas parler du tout, mais en revanche, cela me pose un problème qu'on dise que je suis une menteuse ou que je fais ça pour l'argent", raconte-t-elle dans une interview pour la chaîne CBS en 2018.



Une affaire judiciaire longue d'une décennie

Si Donald Trump a toujours nié avoir eu une relation avec Stephanie Clifford, dénonçant une chasse aux sorcières visant à l'empêcher de retourner à la Maison-Blanche, il a tout de même reconnu avoir remboursé son avocat dans cette affaire. En 2018, l'actrice tente de faire annuler l'accord de confidentialité, assurant que le magnat de l'immobilier ne l'a jamais signé, puis elle porte plainte contre lui pour diffamation après que Trump l'a accusé de mentir et de vouloir "l'arnaquer".

Stephanie Clifford a toujours assumé cette relation, malgré les assauts médiatiques qu'elle a subis depuis. Mais ses tentatives judiciaires pour rétablir sa version des faits n'ont pourtant jamais porté leurs fruits, jusqu'à aujourd'hui. Inculpé, l'ancien président américain est appelé à comparaître mardi 4 avril. Si les recours légaux de ses avocats sont rejetés par les juges, il pourrait faire l'objet d'un procès.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info