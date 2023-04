Inculpation de Donald Trump : va-t-il profiter du statut de "victime" lors de la présidentielle américaine ?

Sujet du jour. Le 30 mars 2023, les chaînes de télévision américaines annoncent que Donald Trump va être inculpé le 4 avril par le procureur de Manhattan. Dans toute l'Amérique, c'est un énorme choc politique et médiatique. Il s’agit d’une première pour un ancien président américain.

Au 15ème étage du tribunal de Manhattan, Donald Trump écoutera les 34 chefs d'inculpation retenus contre lui, on lui prendra ses empreintes, on le photographiera de face et de profil, mais pas de menottes.

On ne connaît pas encore les chefs d'inculpation, ce qui est exactement reproché à l'ancien président. Mais, à l’origine, il y a une histoire de pots de vin dans une affaire d'adultère. Des pots de vins prélevés sur les comptes de la campagne présidentielle de 2016.



Pourquoi on en parle ? Les militants de Trump vont-ils descendre dans la rue et rejouer l'attaque du Capitole ? Trump va-t-il profiter d'un statut de "victime" lors de la prochaine présidentielle ? La justice américaine va-t-elle sortir indemne de cette affaire ?





Analyse. "Donald Trump n'a pas grand-chose à craindre. On ne verra pas Trump derrière les barreaux. Particulièrement dans l’État de New York, la violation de la loi repose sur la violation financière : en gros, il a falsifié ses comptes de campagne. En revanche, les conséquences politiques pourraient être un peu plus importantes s'il était prouvé que derrière cette manipulation il y avait une intention de nuire au processus électoral et de violer la loi électorale", explique Yannick Mireur, politologue et spécialiste des États-Unis.



