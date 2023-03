Donald Trump inculpé au pénal dans l'affaire Stormy Daniels

L'ancien président des États-Unis et magnat de l'immobilier Donald Trump, a été inculpé jeudi soir au pénal par un tribunal de New York. L'ex-locataire de la Maison Blanche est poursuivi pour avoir acheté le silence en 2016 de Stormy Daniels, une actrice et réalisatrice de films X - et son ancienne maîtresse. Un fait sans précédent pour un ancien président des États-Unis, a souligné la presse américaine, relayée par l'Agence France-Presse.

Dans un communiqué cité par l'AFP, Donald Trump, qui comptait briguer un nouveau mandat en 2024, a aussitôt fait part de sa réaction, fulminant contre "une chasse aux sorcières", qui "se retournera contre (Joe) Biden". Et de dénoncer une "persécution politique et une ingérence dans l'élection" présidentielle de novembre 2024, pour laquelle il s'était déclaré candidat.

Un peu plus tôt, son fils, Éric Trump, avait fustigé sur Twitter "un acte opportuniste visant un opposant politique en pleine campagne électorale". Quant à l'avocat de Stormy Daniels, ce dernier souhaite avant tout que "la justice l'emporte" et estime qu'il n'y a "pas de quoi se réjouir", soulignant toutefois que "personne n'est au-dessus des lois".

L'inculpation du milliardaire devrait être rendue officielle dans les prochains jour par la justice de l'État de New York, et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, pour le versement de 130.000 dollars à Stormy Daniels, ont notamment précisé le New York Times et CNN.

La justice devra déterminer si l'ex-président républicain de 76 ans s'est rendu coupable de fausses déclarations, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé de l'argent à Stormy Daniels, juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016 pour étouffer leur liaison datant de 2006.

