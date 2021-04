Décès de Bernard Madoff : retour sur la plus grande escroquerie de l'histoire

publié le 15/04/2021 à 06:37

Des dizaines de milliers de victimes dans le monde entier : aux États-Unis, mais aussi en Asie, en Europe, et notamment en France. Montant total de ses escroqueries : 65 milliards de dollars. Bernard Madoff, est mort ce mercredi 14 avril en prison à l'âge de 82 ans. Dans le pénitencier de Caroline du nord plus précisément.

Il était certain qu’il allait y mourir puisqu’il avait été condamné à 150 ans de prison. Il était malade mais ses demandes de libérations avaient été refusées. On ne sait pas de quoi il est mort. Une journaliste du New York Times qui l’a vu en prison racontait qu’il jouait et aux cartes et voyait sans s’en plaindre les documentaires ou téléfilms qui lui étaient consacrés.

Avant d’être un escroc, Bernard Madoff était un financier respecté, président de Wall Street. Et puis, il a mis en place cette escroquerie, connue sous le nom de "pyramide de Ponzi". C’était attractif car le rendement était d’au moins 10%. Ainsi, il piochait dans les fonds des nouveaux investisseurs pour payer ou rembourser les plus anciens. Mais après la crise de 2008, quand ses malheureux clients ont tous voulu récupérer leur épargne en même temps, la pyramide s’est effondrée.

Il y avait eu des victimes célèbres, comme l’acteur Kevin Bacon mais aussi des associations gérées par Bill Gates ou encore le prix Nobel de la Paix, Elie Wiesel.

3.000 victimes françaises

Et les victimes n’étaient pas seulement de riches investisseurs. Mais aussi de petits épargnants qui avaient placé tout ou partie de leurs économies. Plus de 3.000 victimes françaises qui souvent ne savaient même pas qu’elles avaient investi dans du Madoff, et ont appris par une lettre de leur banque que leurs économies avaient disparu, d’un coup.

La plupart des victimes françaises sont restées anonymes mais très peu auraient été indemnisées. Notamment parce qu’il y avait beaucoup d’intermédiaires et que les investissements passaient par le Luxembourg. Mais des avocats suivent toujours ces dossiers. Bernard Madoff connaissait bien la France, puisqu’il avait acheté un appartement au Cap d’Antibes.

Au total, il y a eu plus de 65.000 demandes de remboursements, émanant de 134 pays.

À ce jour, seulement 2,7 milliards de dollars ont pu être récupérés.

Un drame familial

L’affaire Madoff c’est aussi un drame familial. Ce sont d’ailleurs ses fils qui l’ont dénoncé

L’un des deux, Andrew, avait raconté comment ça s’était passé dans une interview à Paris Match en 2011. Le 10 décembre 2008, dans son magnifique appartement de Manhattan leur père leur annonce que tous ses investissements étaient une vaste escroquerie. Il savait qu’il était au pied du mur et que tout allait être révélé.



Les deux fils sont abasourdis. Tout de suite, ils se disent qu’ils doivent le dénoncer pour ne pas être complices. Le lendemain matin à 7h, le FBI sonnait à la porte de Bernard Madhoff.

Andrew Madoff mourra quelque années plus tard des suites d’un cancer. Le deuxième fils Mark, lui, s’est lui suicidé 2 ans après le scandale, le jour anniversaire de la confession de son père. Il ne supportait plus que le nom de la famille soit traîné dans la boue. Bernard Madoff qui avait d’ailleurs déclaré : "Je laisse la honte en héritage à ma famille et mes petits-enfants".