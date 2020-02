États-Unis : mourant, Bernard Madoff demande à sortir de prison

publié le 07/02/2020 à 07:00

C'est sans doute l'escroc le plus connu du siècle qui pourrait retrouver la liberté. Bernard Madoff, par le biais de ses avocats, vient de demander à sortir de prison alors qu'il purge une peine de 150 ans de prison, après avoir dupé des milliers de clients pendant plusieurs décennies. À la fin de l'année 2008, en pleine crise des subprimes, il avait plaidé coupable et était devenu le symbole de la "finance folle".

Bernard Madoff promettait des rendements alléchants, entre 10% et 12% par an, et les experts de Wall Street estiment qu'entre 50 et 65 milliards de dollars se sont évaporés à cause de lui. Lors de la crise financière de 2008, plus de 65.000 demandes de remboursement, représentant 5 milliards de dollars, lui ont été déposées et c'est de cette façon que l'homme d'affaires américain est tombé.

Ses avocats estiment que leur client, désormais âgé de 81 ans, va bientôt mourir. Ils affirment qu'il souffre d'un problème de rein et qu'il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Bernard Madoff appelle à la compassion de la justice mais, même si certains cas ont pu montrer par le passé que des peines avaient pu être allégées, sa lourde condamnation, qui a ruiné un grand nombre de familles, pourrait lui être largement préjudiciable.