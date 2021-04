États-Unis : Bernard Madoff est décédé en prison à l'âge de 82 ans

publié le 14/04/2021 à 16:03

Bernard Madoff est décédé ce mercredi, dans une prison fédérale de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison. L'ancien homme d'affaires américain, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, s'est éteint à l'âge de 82 ans.

Selon l'agence de presse américaine Associated Press, qui rapporte le décès, Bernard Madoff serait mort "de causes naturelles". Il y a plus d'un an, en février 2020, les avocats de l'homme d'affaires réclamaient sa sortie de prison pour problème de santé. Ils affirmaient qu'il souffrait d'un problème de rein et qu'il ne pouvait plus se déplacer qu'en fauteuil roulant.

Bernard Madoff avait plaidé coupable à la fin de l'année 2008, en pleine crise des subprimes. La fraude pyramidale "à la Ponzi" de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens.

Il promettait des rendements alléchants, entre 10% et 12% par an, et les experts de Wall Street estiment qu'entre 50 et 65 milliards de dollars se sont évaporés à cause de lui. Lors de la crise financière de 2008, plus de 65.000 demandes de remboursement, représentant 5 milliards de dollars, lui ont été déposées et c'est de cette façon que l'homme d'affaires américain est tombé.