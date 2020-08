publié le 26/08/2020 à 08:32

> Coronavirus : "Le nombre de cas ne reflète pas la situation", explique un médecin Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 12:35 | Date : 26/08/2020

L'épidémie de Covid-19 est en plein rebond, avec 3.304 cas enregistrés ces dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. Mais il faut parfois se méfier des conclusions hâtives tirées de ces statistiques que nous sommes habitués à entendre presque quotidiennement.

"Le nombre de cas est important mais ne reflète pas toujours la situation épidémiologique. Plus on teste et plus on a un nombre de cas important", explique Didier Pittet, épidémiologiste et président de la Mission d'évaluation de l’exécutif sur la gestion de la crise de la Covid-19, au micro de RTL.

On entend aussi beaucoup que les jeunes sont la nouvelle cible du virus. "Comme la France teste massivement la population, on remarque mécaniquement beaucoup plus de cas de jeunes touchés par le virus, poursuit le scientifique. Le virus n'a que très peu muté. Ce qui a changé c'est le comportement de la population, et le relâchement dans la pratique des gestes barrières", conclut Didier Pittet.