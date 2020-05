Déconfinement : respectons-nous les consignes sanitaires ?

publié le 18/05/2020 à 05:55

Depuis le 11 mai, le déconfinement progressif est enclenché en France. Mais qui dit "progressif" dit aussi des consignes à respecter pour éviter au maximum une deuxième vague de l'épidémie. Et si certains suivent les règles scrupuleusement, d'autres font quelques écarts. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, on ne compte plus les images qui montrent des magasins bondés ou des attroupements pour un apéritif en extérieur... Et vous, trouvez-vous que nous respectons les consignes sanitaires, une semaine après le début du déconfinement ?

