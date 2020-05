publié le 28/05/2020 à 08:24

Le soleil, nouvelle arme contre le coronavirus ? Plusieurs études réalisées par l'Académie de médecine concluent en effet que la chaleur affaiblirait la Covid-19.

"Les pays qui ont enregistré les températures les plus élevées ont observé un effet réducteur sur la transmission du virus puisque les taux d'attaque mesurés dans chaque pays à partir du premier cas (...) sont beaucoup plus faibles lorsque la température est plus élevée", confirme le professeur Yves Buisson au micro de RTL, jeudi 28 mai.

L'épidémiologiste et président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine est toutefois incapable de dire s'il y aura une deuxième vague épidémique. Mais "on risque moins d'avoir une deuxième vague pendant les mois chauds d'été que lorsque reviendra la saison froide", avance le scientifique.

