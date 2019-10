publié le 09/10/2019 à 14:01

Depuis mardi 8 octobre au soir, les juifs fête le jour le plus saint de l'année liturgique, Yom Kippour, c'est-à-dire le "jour du grand pardon". Une fête, sans doute la plus connue dans le monde, qui commence du coucher du soleil la veille jusqu'au coucher du soleil le lendemain.



Dix jours après l'entrée dans la nouvelle année, Yom Kippour est notamment marqué par un jeûne. Il est aussi prescrit ne pas travailler, ne pas se laver, ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas s'oindre le corps avec des crèmes et des lotions, et ne pas porter des chaussures en cuir note chabad.org. C'est un jour de prière particulier, avec cinq prières à la synagogue. Le jeûne sera rompu ce mercredi 9 octobre soir par un repas festif.

Ce jour fait mémoire de l'épisode du Veau d'or. Selon la Bible, libérés du joug égyptien, les Hébreux sont conduits par Dieu au désert. Moïse les laisse pour aller chercher les Tables de la Loi où sont inscrits les dix commandements. Pendant son absence, le peuple adore une idole d'or, façonnée à l'image des dieux égyptiens. Pour obtenir le pardon de Dieu, Moïse retourne en haut de la montagne et l'implore. Le pardon est finalement accordé.