Coronavirus en Finlande : les écoles rouvrent leurs portes malgré la crainte

publié le 14/05/2020 à 16:42

C'est une reprise pour le moins incertaine en Finlande. Alors que le coronavirus touche toujours le pays scandinave, les enfants sont de retour à l'école ce jeudi 14 mai, après huit semaines de fermeture des établissements scolaires. Ils n'y resteront que deux semaines, puisque les grandes vacances d'été finlandaises commencent début juin.



Une distanciation physique stricte est de rigueur pour éviter toute contamination. Les pauses sont étalées afin d'éviter d'avoir des cours de récréation où se trouvent trop d'enfants en même temps. Les locaux inutilisés des écoles sont aussi convertis en salles de classe pour alléger les effectifs, selon les modalités précisées par la ministre de l’Éducation Li Andersson le 29 avril.

La ministre a indiqué que des lois étaient d'ores et déjà en préparation afin de permettre aux établissements scolaires de mettre en place l'enseignement à distance si l'enseignement en présentiel n'était pas possible au moment de la reprise, mi-août, en raison d'un pic épidémique. Le pays compte environ 550.000 élèves.

Un choix critiqué

La Finlande a enregistré jusqu'à présent 284 décès liés à la Covid-19 avec plus de 6.000 cas d'infection, un taux plus bas que celui des pays nordiques voisins ce qui a conduit les épidémiologistes à avertir que de futurs assauts du virus pourraient se révéler plus graves.

Le syndicat des enseignants finlandais a critiqué la reprise de l'enseignement présentiel, estimant dans un communiqué qu'"il n'est pas clairement prouvé que cela aille dans l'intérêt des enfants" et avertissant que les écoles pourraient "ne pas être capables d'assurer pleinement la sécurité des enfants ou du personnel".

Le principal épidémiologiste du pays, Mika Salminen, avait toutefois pris la défense de cette décision le 29 avril, estimant lors d'une conférence de presse que "le pourcentage d'enfants atteints par la maladie est restreint". Selon lui, "la crainte de voir un enfant contaminer un adulte n'est pas réaliste. L'ouverture des écoles est sans risque".



Le retour en classe obligatoire

La Finlande avait pris mi-mars des mesures de confinement comprenant la fermeture des écoles pour tous les enfants âgés de plus de dix ans, avec instruction de garder à la maison les enfants plus jeunes excepté si leurs parents travaillaient à des postes essentiels.

Tous les enfants ont dorénavant l'obligation de retourner à l'école sauf s'ils ont un certificat médical les autorisant à poursuivre l'enseignement à distance. Selon un sondage mercredi de la télévision nationale Yle, environ 5% des élèves soit quelque 30.000 devraient rester chez eux à partir de jeudi.

Le gouvernement a annoncé plus tôt en mai un plan pour lever progressivement les restrictions. Les restaurants, bars et institutions culturelles comme les théâtres pourront ouvrir leurs portes à partir du 1er juin, avec des mesures de distanciation physique et l'interdiction de rassembler plus de 50 personnes.