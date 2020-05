Déconfinement : Jean-Michel Blanquer "assume totalement" ses propos

publié le 12/05/2020 à 17:02

"Il y a plus de risques à rester chez soi que d’aller à l’école". Se voulant rassurant auprès des parents d'élèves pour la première journée de déconfinement, Jean-Michel Blanquer a, au contraire, provoqué la confusion en tenant ces propos.



En visite dans une école de Palaiseau dans l'Essonne ce mardi 12 mai, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur cette déclaration au micro de RTL. "C'est une phrase que j'assume totalement", a dit d'emblée l'ancien recteur. "Toutes les personnes de bonne foi ont parfaitement compris cette phrase", a-t-il ajouté.

La veille, le ministre avait appuyé ses propos en se référant à la Société des pédiatres de France. Dans un communiqué, les médecins alertaient sur "les mesures de confinement" qui "exposent les mineurs aux violences intrafamiliales et conjugales de façon plus importante".

Des "commentaires faciles", selon Blanquer

Jean-Michel Blanquer a ensuite détaillé "les risques" que peut représenter le confinement. "Il n'y a évidemment pas seulement le sujet du Covid-19 comme problème dans une société, souligne-t-il. Il y a des problèmes alimentaires avec des enfants qui n'allaient plus à la cantine et donc ne mangeaient plus à leur faim. Il y a des problèmes de violences intrafamilliales qui existaient auparavant ou qui se sont développés avec le confinement".

Et de poursuivre : "Oui, il y a un danger plus grand de ce point de vue-là. On doit avoir une vision complète du temps de l'enfant et de leur santé physique et moral. Donc oui, rester longtemps confiné pour des enfants, ça peut être dangereux".

Dans la foulée, Jean-Michel Blanquer a indiqué que la décision de confiner la population française était nécessaire et qu'elle "n'a rien de contradictoire" avec les mots prononcés. Quant à la polémique provoquée, le ministre de l'Éducation évoque des "commentaires faciles". "Le travail de confinement étant fait, il faut maintenant reprendre une vie collective et le faire par étape", a-t-il conclu.