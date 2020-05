publié le 13/05/2020 à 06:34

Bienvenue dans le 45e épisode de RTL avec Vous. Nous sommes le mercredi 13 mai, 3e jour du déconfinement. Aujourd'hui, on s'intéresse au retour à l’école, un retour progressif qui va s’étaler pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, avec un nombre d’élèves limité et des règles sanitaires drastiques.

Avant hier, nul ne savait vraiment à quoi s’attendre. Des enfants qui jouent ensemble séparément, ça restera une image marquante de cette période étrange que nous vivons. Dans une école de Palaiseau, 45 élèves sur 190 sont revenus à l'école. En CP, on apprend à faire la révérence pour se saluer, en CM1, on apprend les gestes barrières en vidéo. Et le sentiment général et plutôt bon, les enfants sont contents de retourner à l'école malgré leur frustration à la récréation.

Malgré un protocole sanitaire strict, certains parents, toujours inquiets, ne veulent pas renvoyer leurs enfants en classe et s'organisent pour télétravailler.

