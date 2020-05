Coronavirus : son stage est interrompu, la banque ne veut plus lui payer son école

publié le 13/05/2020 à 15:37

En septembre 2019, Marine intègre une école de commerce pour réaliser un master en stage alterné dans une grande banque en tant que "community manager". Le principe : la banque paie l’école, l’alternant divise son temps entre travail en entreprise et cours à l’école et il perçoit une petite gratification mensuelle.

Son contrat avec la banque devait se terminer le 30 juin 2020 mais le 21 avril, on l’informe qu'il prend fin prématurément, en évoquant la crise sanitaire. Pire : la banque refuse de continuer à payer sa formation. Marine est démunie car l’école se retourne contre elle pour percevoir le restant dû, environ 1.200 euros.

Elle n’a pas les moyens d’assumer une telle somme, tout ce qu’on lui propose c’est de contracter un prêt étudiant ! Aujourd’hui, la banque lui demande de signer une rupture de convention de stage dans laquelle il est écrit que le contrat est rompu avec son consentement, ce qui est complètement faux. Elle n’a pas touché de gratification (environ 350 euros par mois) depuis le 17 mars.



"Les 1.200 euros sont réclamés injustement"

"Je suis totalement outrée parce qu’on est face à une stagiaire qui a visiblement des problèmes financiers et là on lui coupe les vivres", réagit Maître Noachovitch. "Alors oui, les conventions de stage prévoient expressément des ruptures, mais dans ce cas il faut en informer toutes les parties donc Marine, son école et la banque. De plus, il faut des motifs, qui doivent être examinés en étroite concertation à l’issue de laquelle la décision de mettre fin au stage peut être prise.

Là, cette concertation n’a pas eu lieu et l’école n’a pas non plus rempli son rôle en ne se concertant pas avec la banque. Donc Marine ne doit absolument pas signer l’attestation qu’ils lui demandent. Ce n’est pas sérieux. Un report est possible dans ce cas, c’est prévu par la loi. Les 1.200 euros sont réclamés injustement par cette école".