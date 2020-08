publié le 12/08/2020 à 12:51

L'épidémie de coronavirus ne cesse de faire des remous dans le plat pays. Le gouvernement régional rend obligatoire le port du masque pour toutes les personnes de 12 ans et plus dans l'espace public dans la région de Bruxelles-Capitale. En Belgique, la situation épidémique se dégrade depuis début juillet.

Dans son communiqué de presse, la région explique que "le taux d’incidence sur le territoire bruxellois a atteint la moyenne des 50 cas de contamination à la Covid-19 par 100.000 habitants sur les 7 derniers jours" ce mercredi. Cela équivaut à plus de 600 nouvelles infections par jour sur ce territoire d'environ 1,2 million d'habitants.

Ce mercredi 12 août, selon le Service public fédéral (SPF) de la Santé, 75.008 cas ont été recensés au total à l'échelle du pays. Entre le 2 et le 8 août, 604,1 nouveaux cas ont été comptabilisés chaque jour en moyenne, en hausse de 12 % par rapport aux 7 jours précédents (537,6 cas par jour). Les admissions à l'hôpital sont en hausse de 47 %, et les décès en hausse de 63 %.

Les chiffres du coronavirus en Belgique le 12 août 2020 Crédit : Service public fédéral de la Santé de Belgique

Le SPF note que la situation est très diverse selon les régions. "Dans les provinces d’Anvers, de Limbourg et de Luxembourg, on constate que les courbes sont en baisse" et "dans la province d’Anvers, où se sont produites un tiers de toutes les infections, nous constatons une diminution de 3 %."

En revanche, "la plus forte augmentation est actuellement observée en Région de Bruxelles-Capitale. Ici, la moyenne hebdomadaire a augmenté de 57 %. Cette augmentation est légèrement inférieure à celle d’il y a une semaine, mais reste alarmante."

Le comptage des autorités belges est l'un des plus exhaustifs du monde. L'Agence France-presse, à propos du décompte des décès liés au coronavirus. Partager la citation





"Dans les autres provinces, on note des augmentations comprises entre 20 et 50 %. Ici, ce sont principalement les provinces de Liège et de Flandre orientale qui se démarquent, chacune avec environ 400 nouveaux cas par semaine", explique SPF.

Comme le note l'AFP, il y a eu près de 10.000 morts (9.885 recensés mercredi 12 août) soit l'un des plus forts taux de mortalité au monde. Le comptage des autorités belges est l'un des plus exhaustifs du monde puisque sont intégrés les décès possiblement liés au virus sans que cela ait pu être prouvé par un test.