Humanitaire français tué au Guatemala : qui était Benoît Maria ?

publié le 12/08/2020 à 11:28

Benoît Maria a été tué ce lundi 10 août au Guatemala, après être tombé "dans une embuscade". Emmanuel Macron a condamné sur Twitter un "lâche assassinat", saluant son "engagement humanitaire, fraternel, solidaire qui fait honneur à la France". Benoît Maria était responsable au Guatemala d'Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF), une ONG qui soutient l'agriculture paysanne dans une vingtaine de pays.

Benoît Maria était âgé de 52 ans, selon AVSF. L'association le décrit comme "un professionnel de la solidarité, un militant de la cause paysanne et indigène et un ami". Le Président français a, de son côté, rappelé qu'il travaillait depuis 20 ans au Guatemala "en faveur des communautés indigènes mayas" qu'il "aidait à préserver leurs terres".

Benoît Maria "a dédié une grande partie de sa vie à promouvoir le développement communautaire des populations vulnérables", a ajouté le vice-président guatémaltèque. Dans cette pluie d'hommages, Rigoberta Menchu, dirigeante indigène et Prix Nobel de la Paix 1992, l'a décrit comme "(un) grand défenseur des droits des Mayas", rappelant évoquant les "communautés Ixil et Q'eqchi" auprès desquels il travaillait.

Jorge Santos, coordinateur de l'Unité de protection pour les défenseurs des droits de l'homme au Guatemala (Udefegua), a expliqué que Benoît Maria aidait à la réalisation de projets agricoles pour les populations indigènes mayas-ixiles.