publié le 15/10/2020 à 08:29

La pandémie de Covid-19 continue de faire l'actualité aux États-Unis, notamment car on a appris que le plus jeune fils du président Trump, Barron Trump, 14 ans a été contaminé il y a quelques semaines. Il est aujourd'hui négatif. Il ne présentait aucun symptôme et c'est sa mère, Melania qui le révélait dans un témoignage écrit, publié sur le site de la Maison Blanche. Elle raconte comment elle aussi a vécu la maladie, puisqu'elle a été contaminée en même temps que le président.

"J’ai eu des courbatures, une toux et des maux de tête, et je me sentais extrêmement fatiguée la plupart du temps. J'ai choisi d'emprunter une voie plus naturelle en termes de médecine, optant davantage pour les vitamines et une alimentation saine", écrit-elle. Son mari, lui s’est comparé à Superman mardi soir lors d’un discours en Pennsylvanie.



Il continue à dire que le vaccin va arriver très vite, mais il ne clame plus à longueur de journée que ce sera dès la fin octobre, plus grand monde ne pourrait le croire. Ce qui est nouveau, c’est que la Maison Blanche est en train de changer de stratégie, pour promouvoir "l’immunité de groupe". Plus besoin de masque ou de restrictions généralisées, il faudrait faire circuler le virus naturellement, sans l’interrompre, et protéger seulement les plus fragiles, les plus âgés.

Un "meurtre de masse"

Cette stratégie d’immunité de groupe promue régulièrement par des animateurs de Fox News est rejetée par les experts scientifiques (un prof de médecine de Harvard dit même que ce serait un "meurtre de masse"). Le prix à payer risque d’être très lourd, au moment où le nombre d’hospitalisations repart à la hausse. C’est la conséquence logique de l’accélération du nombre de cas. Et donc on sait que d’ici deux à trois semaines le nombre de morts va repartir aussi.

On est aujourd’hui à environ 700 morts par jour et à plus de 217.000 morts de la Covid. Si on prend la surmortalité depuis le début de l’année, donc non seulement la Covid mais l’ensemble des décès par rapport à l’an passé pour la même période, on est à 300.000 morts de plus.

Noël à l’horizon

Si le virus accélère, il va y avoir de nouvelles restrictions. Beaucoup n’ont jamais vraiment été levées. Par exemple, dans beaucoup de grandes villes les écoles n’ont jamais rouvert. À New York, les salles de restaurants viennent seulement de rouvrir il y a quelques jours, avec un nombre de personnes très limité. Les salles de spectacle sont fermées jusqu’à l’été prochain.

Des états comme la Californie demandent aux familles de rester chez elles pour Halloween dans 15 jours, certaines villes interdisent d’ailleurs les tournées d’enfants déguisées pour collecter des bonbons. Le docteur Faucci, l’homme auquel la plupart des Américains se fient, dit qu’il faut éviter les rassemblements au-delà de son cercle familial pour Thanksgiving, fin novembre. En fait tout le monde a déjà Noël à l’horizon. Beaucoup de familles, séparées depuis mars, craignent de ne pas pouvoir se rassembler.