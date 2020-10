publié le 14/10/2020 à 08:41

À moins de trois semaines de la présidentielle, des auditions très importantes ont lieu au Sénat, celles de la juge nommée à la Cour suprême par Donald Trump. Amy Coney Barrett, 48 ans, va être pendant les 30 ou 40 prochaines années, une des personnalités les plus puissantes des États-Unis car elle va siéger à vie dans cette cour si importante. Mais avant ça, elle doit être confirmée par le Sénat et donc elle est interrogée depuis lundi par la commission des Lois.

C'est toujours un moment très fort, avec les grandes chaînes généralistes qui basculent en édition spéciale pendant des heures et c'est particulièrement intense cette année en raison de l'élection. Les Républicains veulent aller au plus vite pour la faire confirmer car ils craignent de perdre la majorité le 3 novembre. Les moments les plus forts sont largement diffusés et commentés sur les réseaux sociaux.

Les Républicains aménagent et se servent de cette audience comme tribune contre les Démocrates, en les accusant de mettre en cause la foi catholique d'Amy Coney Barrett. Ils font souvent référence à ses 7 enfants assis derrière elles. Les Démocrates eux, l’interrogent sur ses écrits, ses jugements et donc LE moment important, c'est quand elle a été interrogée par la sénatrice Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, qui pourrait donc bientôt devenir vice-présidente.

La loi sur l'assurance santé au centre des débats

Kamala Harris a d'abord pointé l'hypocrisie de la juge sur le droit à l'IVG. Barrett ne veut pas prendre position alors qu'on sait très bien qu'elle s'est engagée publiquement depuis longtemps, contre ce droit accordé par la Cour suprême, qu'elle est accusée de vouloir remettre en cause. La sénatrice Harris a insisté comme les autres Démocrates, sur la loi sur l'assurance santé, qui pourrait être menacée dès le mois de novembre, mais la sénatrice a été plus habile que ses collègues et a réussi à mettre la juge en difficulté.

Ancienne procureure, Harris a demandé à la juge Barrett si elle se souvenait qu'avant d'être nommée juge fédérale par le président, Donald Trump avait promis de choisir des juges seulement s'ils sont prêts à abolir la loi sur l'assurance santé votée sous Obama. Embarrassée, la juge à répondu : "Je ne m'en souviens pas".

Ce moment est important car cela met à la une le sujet sur l'assurance santé. Le camp Biden pense que c'est un thème porteur pour l'élection, particulièrement en temps de pandémie.