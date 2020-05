Coronavirus aux États-Unis : les lycéens privés de cérémonies de fin d'année

publié le 18/05/2020 à 07:12

La crise du coronavirus va priver les lycéens américains de deux moments très symboliques. C’est le cas aussi en France, où beaucoup d’élèves de terminale regrettent certainement d’être privés du bac, autre tradition nationale. Mais ici, pas d’examen à la fin du lycée, le rite de passage est double : il y a d’une part le bal de promo, vous en avez certainement vu dans des films.

Les jeunes filles portent une belle robe, souvent très froufroutante, les jeunes hommes enfilent un smoking de location. Il arrive chez la jeune fille et lui offre un corsage de fleurs, on prend des photos. Dans les quartiers chics, une limousine louée pour quelques heures emporte plusieurs couples jusqu’au bal, tout le monde danse, et un roi et une reine du bal sont élus.

Et puis il y a aussi la cérémonie de remise des diplômes, chaque élève porte une longue toge et une toque, il y a des discours, souvent pleins de conseils pour leur vie d’adulte, ils montent sur scène pour recevoir leur diplôme, leurs parents prennent des photos. Voilà, tout cela est annulé à cause du virus. Cela crée beaucoup de déception dans beaucoup de familles à travers le pays, c’est le moment symbolique du passage à l’âge adulte, avant le départ pour l’université ou le monde du travail.

Les cérémonies se réinventent

Mais il y a plein d’initiatives, ici ou là, pour compenser ces regrets. Personnellement j’aime bien l’idée d’une photographe du Massachusetts qui a pris des dizaines de photos de lycéennes, en belles robes, dans la nature, sur la plage, à distance, des souvenirs qu’elles garderont même s’il n’y a pas de bal.

Dans un quartier populaire de Los Angeles, la police s’est cotisée pour préparer des paniers garnis, qu’ils appellent "Le Bal de promo dans une boite", avec ce que les lycéens auraient pu manger ou boire lors du bal, des ballons, des cotillons. Et ils ont demandé aux jeunes filles de se mettre devant leur maison, en belles robes, pendant que des drones et des hélicoptères de la police prenaient de belles images.

Des lycées organisent aussi des bals virtuels, par Zoom. L’acteur John Krasinski dont les vidéos YouTube du confinement cartonnent, a monté un bal collectif, en invitant la chanteuse Billie Eilish, et les Jonas Brothers. Beaucoup de lycéens devant leurs écrans s’étaient habillés pour l’occasion.

Et puis il y a eu aussi une émission de télé, samedi soir, sur toutes les grandes chaînes en même temps. Une sorte de cérémonie collective de remise de diplômes. Elle a commencé par un hymne américain chanté par des lycéens en toges et en toques, par vidéo. Il y avait le basketteur Lebron James, la footballeuse Megan Rapinoe, le musicien Pharell Williams.

Et c’est l’ancien président Obama qui a prononcé le traditionnel discours. En leur disant qu’il comprend leur déception, mais qu’elle passera très vite, et que cette crise ne donne que plus d’importance à ce qui compte vraiment pour eux, le passage à l’âge adulte, le moment où ils prennent en charge leur propre vie, décident ce qui est important pour eux, les valeurs avec lesquelles ils veulent vivre.