publié le 18/06/2019 à 18:15

C'est la fin de l'année scolaire dans les écoles nord américaines. À Mamaroneck, une petite ville à une heure de New York, l'école franco-américaine la Fasny s'apprête à organiser son bal de promo et la cérémonie de remise de dîplomes dans la pure tradition américaine.

Les lycéens français vont vivre l’un des moments les plus forts de la vie scolaire aux États-Unis. Avec la tenue, toges et coiffes de diplômés.



Un par un, les 54 élèves de la promotion reçoivent leur diplôme sous les applaudissements

de leurs proches. Une tradition incontournable vieille de plusieurs siècles à laquelle tient beaucoup Boualem Maizia, le directeur de l’école.

"Malheureusement en France, c’était mon plus grand regret de voir partir les élèves comme une volée de moineaux. Là, ils prennent le temps, nous prenons le temps de leur dire au revoir", dit-il. Cette cérémonie se termine par l’inévitable lancer de chapeau.

Un bal à 17.000 dollars!

Mais les célébrations ne s’arrêtent pas là. Les jeunes Français se retrouvent pour organiser un moment tout aussi important : le bal de promo.





Et pour l’occasion, ce sont eux qui s’occupent de tout. Une soirée de rêve qui a un coût : 17.000 $ dont 3.000 ont été récoltés par les adolescents. Chaque élève paye 80 euros de sa poche.

Parmi les jeunes, Chloé Cvoric, 18 ans. Elle a mis plus d’un mois pour trouver la

robe de ses rêves. Entre le maquillage, les ongles et le coiffeur, la jeune fille n’a rien laissé



au hasard. "C’est important déjà parce que c’est la tradition la prom c’est connu on voit ça dans les films on est tous super chics et puis c’est un peu le seul événement de l’année où on peut s’habiller bien, c’est vraiment extra et on adore ça.” dit elle.

