et AFP

publié le 21/11/2020 à 20:43

"Il n'y aura aucune réponse efficace à la pandémie qui ne soit une réponse globale". Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors de la réunion en vidéo-conférence du G20, ce samedi 21 novembre.

Lors de la réunion présidée par l'Arabie Saoudite, le président français a appelé ses homologues internationaux à faire preuve de solidarité envers les pays plus pauvres, concernant le futur accès aux vaccins contre la Covid-19. Il a notamment proposé que les plus grandes puissances "achètent des doses de vaccins pour le compte des pays les moins avancés". "Nous devons concevoir ensemble un mécanisme de dons", a-t-il expliqué, "pour la vaccination des publics prioritaires dans les pays en développement."



"Serons-nous prêts à en garantir l'accès à l'échelle planétaire et à éviter à tout prix le scénario d'un monde à deux vitesses, où seuls les plus riches pourraient se protéger du viruset reprendre une vie normale?", a-t-il questionné.

Mieux financer l'OMS

Le président français a ainsi appelé les membres du G20 à trouver des réponses communes à la fois dans les traitements, et le financement des vaccins notamment en finançant l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le 29 mai dernier, le président américain Donald Trump avait annoncé la fin du financement américain à l'organisation qu'il accusait de se montrer trop indulgente avec Pékin.

Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, la Covid-19 a infecté plus de 55 millions de personnes et en a tué plus de 1,3 million à travers le monde.