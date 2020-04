et AFP

publié le 09/04/2020 à 03:02

La région de Madrid est la plus durement touchée par l'épidémie de Covid-19 en Espagne, et le nombre de décès attribués au nouveau coronavirus pourrait augmenter, et même être multiplié par cinq concernant celui des morts au sein des maisons de retraite. En effet, si 4.750 décès ont été dénombrés du 8 mars au 8 avril, sur les 50.000 résidents que compte la région de Madrid, seuls 781 sont confirmés Covid-19.

"3.479 sont des cas de personnes décédées qui présentaient des symptômes de coronavirus mais n'avaient pas été confirmés à travers un test", a précisé le porte-parole de la région, Ignacio Aguado lors d'une conférence de presse. "Les chiffres sont beaucoup plus élevés que pour un mois ordinaire", a reconnu le porte-parole du gouvernement régional alors que la polémique enfle en Espagne sur le nombre de morts causé par l'épidémie, soupçonné d'être sous-estimé.

Des morts retrouvés dans les maisons de retraite

L'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé au monde, avec 14.555 décès comptabilisés selon le dernier bilan du mercredi 8 avril, mais le total pourrait en fait être supérieur car seuls ont été pris en compte les défunts ayant été officiellement diagnostiqués positifs au coronavirus.

Cette méthode de calcul exclut de nombreuses personnes décédées alors qu'elles présentaient des symptômes de la maladie mais sans que le test ne soit réalisé, dans un contexte de pénurie de kits de tests.

Au vu des chiffres communiqués par plusieurs régions, une partie importante de ces morts non comptabilisés pourraient provenir de maisons de retraite. La mortalité élevée dans ces établissements, avec parfois des dizaines de décès au même endroit, a suscité l'émoi en Espagne.

Des militaires dépêchés pour désinfecter des maisons de retraite ont découvert dans certains cas "des personnes âgées complètement abandonnées, parfois même mortes dans leur lit", selon la ministre de la Défense Margarita Robles. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes.