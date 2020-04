Coronavirus : si vous avez un doute, vérifiez vos symptômes sur covid-quest

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

06/04/2020

Toux, mal de gorge, fièvre, difficultés à respirer… Si vous avez développé des symptômes ressemblant à ceux du Covid-19, ne cédez surtout pas à l'automédication et référez vous à un avis médical pour bénéficier de la prise en charge adéquate.

En cas de doute, et afin de décrire le plus précisément possible vos symptômes à un médecin, la plateforme en ligne covid-quest est là pour vous aider. Cet outil a été conçu par la Société de pneumologie de langue française (SPLF) en partenariat avec le site automesure.com.

Le fonctionnement est très simple. Il suffit de vous rendre sur le portail suivant : www.covid-quest.com et d'accéder au questionnaire en bas de page. S'ensuivent 26 questions précises couvrant l'ensemble des symptômes du nouveau coronavirus.

À chaque étape, covid-quest transmet des conseils ou même des alertes si les symptômes décrits paraissent graves. Ensuite, la plateforme édite une synthèse sous forme de fichier PDF. Ce document pourra être transmis à un médecin par mail ou tout simplement lu par téléphone. Il pourra aussi être ajouté au dossier médical personnel de l'individu concerné.

L'objectif de covid-quest est de simplifier les échanges entre un patient potentiellement contaminé et son médecin, afin d'adapter au mieux la prise en charge.