Chine : un employé d'un zoo tué par des ours devant des touristes

publié le 19/10/2020 à 20:07

Samedi 17 octobre, un employé du zoo Shangai Wildlife Park a été tué par des ours. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux rapporte la terrible scène : l’agression est survenue devant un bus de touristes impuissants face à l’attaque.

Les lieux du drame - la zone des animaux sauvages - n’étaient accessibles qu’aux visiteurs en bus : ils pouvaient alors découvrir les bêtes qui "se déplacent librement" dans le parc, détaille la BBC. Dans la vidéo, on entend d’abord un homme crier "il y a quelqu'un !", tandis qu’un autre touriste demande "qu'est-ce qui se passe?". On aperçoit ensuite plusieurs ours non loin du bus agroupés à côté d'un plan d'eau.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, le zoo Shanghai Wildlife Park a présenté ses condoléances à la famille de la victime. La direction a déclaré qu'elle était "extrêmement choquée qu'une telle tragédie se soit produite" et s’est excusée auprès des visiteurs. Le parc animalier a assuré qu’il entendait améliorer la sécurité et qu’il "ferait de son mieux pour gérer les conséquences de l'incident". Par ailleurs, le secteur des animaux sauvages a été fermé provisoirement.

Les animaux sauvages en captivité au coeur des débats

La vidéo a fait le tour de la toile et a ravivé le débat sur l’existence des zoos. Certains internautes en ont profité pour dénoncer ces parcs animaliers, inadaptés pour les animaux sauvages. Ils estiment que pour en finir avec ce genre d’accident, il suffirait de "fermer les zoos" et de "laisser les animaux être libres". D’autres ont pointé du doigt le manque de sécurité au sein du zoo.

Si les accidents de ce type sont rares, d’autres attaques ont été enregistrées dans des parcs animaliers. En 2017, un ours avait mordu un visiteur qui se trouvait en voiture dans un zoo en Chine. L’homme avait ignoré les consignes de sécurité en baissant sa fenêtre pour nourrir l’animal.