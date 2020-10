DIAPORAMA - Moselle : une girafe vient de naître au zoo d'Amnéville, une première

"Un girafon, c'est une première pour nous ! En trente ans le parc animalier a connu des milliers de naissances, mais une première, c'est toujours émouvant", souligne Thomas Grangeat, éthologue et responsable pédagogique.

publié le 06/10/2020 à 12:55

C'est une première pour le parc zoologique d'Amnéville, en Moselle, créé il y a une trentaine d'années. Ce lundi 28 septembre, un peu après 16 heures, une girafe de Rothschild a mis bas. Un petit girafon, une femelle, est né avant de se dresser sur ses pattes deux heures après. Un vote va être organisé sur Facebook dans les prochains jours pour la nommer.

La petite girafe ne l'est pas tant que ça. Elle mesure déjà 1,75 mètre pour 57 kilos. Mais c'est peu par rapport à ses parents : elle devrait mesurer près de 5 mètres quand elle sera adulte, vers 7 ans, précise le zoo dans un communiqué. "Un girafon, c’est une première pour nous ! En trente ans le parc animalier a connu des milliers de naissances, mais une première, c’est toujours émouvant", souligne Thomas Grangeat, éthologue et responsable pédagogique.

Selon le parc, il ne reste plus que 1.600 girafes de Rothschild à l'état sauvage au Kenya et en Ouganda. On en compte environ 590 supplémentaires dans les zoos, selon le parc de Bellewaerde.

Les girafes sont inscrites comme espèce "vulnérable", premier niveau du risque d’extinction, par l’UICN, l’Union internationale pour la conservation de la nature qui souligne que sa population globale a subi un déclin de 40% ces 30 dernières années, pour passer sous la barre des 100.000 individus.