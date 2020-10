publié le 01/10/2020 à 21:49

Une situation insolite pour le parc animalier Lincoln Wildlife. Dans ce zoo situé dans l’est du Royaume-Uni, cinq perroquets ont été retirés temporairement, rapporte CNN, mardi 29 septembre. En cause : ils insultaient les visiteurs et le personnel. "Je me faisais insulter de 'grosse pouffiasse' à chaque fois que je passais", a expliqué le directeur général de l'établissement, Steve Nichols.

Ces "cinq perroquets gris d’Afrique" avaient été donnés au parc quelques jours plus tôt par cinq propriétaires différents, précise BFM TV. Eric, Jade, Elsie, Tyson et Billy, placés en quarantaine ensemble dans un premier temps, avaient rapidement appris à s’injurier les uns les autres. "Dans un laps de temps très court, ils se sont mis à s'insulter. 'Va te faire foutre' (Fuck off) est ce qui revenait le plus souvent. C'est quelque chose de très facile à apprendre pour eux", détaille le directeur de l’établissement à CNN.

Un incident qui "n'est pas inhabituel"

La vulgarité des animaux a inquiété le personnel qui a décidé de les mettre à l’écart provisoirement : "C'était devenu dingue, ils juraient tous. Nous étions un peu inquiets par rapport aux enfants". Un incident qui "n’est pas inhabituel", explique Steve Nichols, précisant que ce genre de situation intervient "trois à quatre fois par an".

D’autant plus que l’épidémie de coronavirus a provoqué une hausse du nombre de dons d’oiseaux. D’après CNN , les propriétaires des perroquets souhaitent que leur animal "profite d’un espace de vie plus grand".