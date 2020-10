publié le 15/10/2020 à 22:15

L'architecture de Philadelphie serait responsable de la mort d'un millier d'oiseaux. Dans la nuit du 2 octobre, entre 1.000 et 1.500 oiseaux ont perdu la vie en percutant des immeubles de cette ville située au sud de New York, dans l'État de Pennsylvanie.

Cet incident a été relevé par le magazine Slate, qui explique que l'architecture serait en cause. Selon la société américaine d’ornithologie, citée par le magazine, entre 100 millions et un milliard d'oiseaux meurent chaque année aux États-Unis, des suites de collision avec des bâtiments. Ces collisions sont en partie dues aux fenêtres et aux surfaces réfléchissantes, qui paraissent comme la continuité du ciel.

Or, la ville de Philadelphie possède plusieurs gratte-ciel réfléchissants, comme le Comcast Center, immeuble le plus haut de la ville, de près de 300 mètres. Contacté par Slate, la Société nationale Audubon, explique que les oiseaux migrent la nuit et se dirigent grâce à la Lune et les étoiles.

Un projet de loi pour protéger les oiseaux

Pour éviter ce genre d'accident, une proposition de loi est en attente de lecture par le Sénat. Ce projet prévoit "d'incorporer des matériaux de construction et des éléments de conception sans danger pour les oiseaux dans les bâtiments publics". Il s'agit d'éviter un maximum les surfaces vitrées et de privilégier les matériaux suffisamment contrastés pour être visibles par les oiseaux.