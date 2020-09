VIDÉO - Pyrénées : des ours filmés en plein rut

publié le 15/09/2020 à 14:29

L'Office français de la biodiversité publie des images rarissimes. Il s'agit de la vidéo d'un couple d'ours en plein rut, dans les Pyrénées.

Comme le rapporte France 3, en 2019, on décomptait 52 ours dans le massif pyrénéen. Et si les images les montrant dans leur habitat naturel ne sont pas rares, les vidéos ou photos d'accouplements sont très peu nombreuses. Ces images tournées au printemps 2020 sont donc exceptionnelles.

De petites portées

En outre, une femelle ourse ne se reproduit que tous les deux à trois ans. Et ses portées ne dépassent généralement jamais le nombre de trois oursons. Les ours se reproduisent au printemps, et les petits naissent au cours de l'hiver mais ne sont visibles qu'une fois la période d'hivernation terminée, soit au printemps suivant.

En moyenne, à la naissance un ourson ne pèse qu'environ 300 grammes, pour ensuite atteindre entre 80 et 150 kilogrammes pour une femelle à l'âge adulte,et entre 120 et 250 kilogrammes pour un mâle à l'âge adulte.

> Observation du rut entre 2 ours dans les Pyrénées françaises, mai 2020