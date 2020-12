Chine : le pays deviendra la première puissance mondiale en 2028

et AFP

publié le 28/12/2020 à 01:49

Le Center for Economics and Business Research (CEBR) a rendu ses prévisions économiques : les économistes ont classé 193 pays selon leurs perspectives de croissance. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'agence constate que l'économie chinoise a rebondi rapidement, "avec une croissance prévue de 2% en 2020", rapporte le quotidien britannique The Guardian.

Selon le vice-président du CEBR, "la vitesse de croissance" de la Chine est "la grande nouvelle dans cette prévision". "Nous nous attendons à ce qu’elle dépasse les États-Unis cinq ans plus tôt que prévu il y a un an", a déclaré Douglas McWilliams.

Plus en détails, la part de l'économie chinoise dans le PIB mondial "est passée de 3,6% en 2000 à 17,8% en 2019" : celle-ci "continuera de croître" alors que le seuil de revenu par habitant pourrait dépasser 12.536 $ (10.276 €). La puissance mondiale pourrait devenir ainsi un pays à revenu élevé d’ici 2023, explique le journal local Ouest France.

Outre-Atlantique, un ralentissement de l'économie des États-Unis était attendu cette année : elle devrait "se contracter de 5%" : en conséquence, l'écart entre les puissances mondiales se réduira, note le CEBR. Enfin, le produit intérieur brut mondial devrait lui chuter de 4,4 % cette année. Un déclin économique qui représente la plus forte baisse en un an depuis la Seconde Guerre mondiale.