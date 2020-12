Consommation : 2020, mauvais millésime pour les foires aux vins

publié le 15/12/2020 à 07:57

Petite année pour les ventes de vins et petit millésime pour les foires aux vins cette année notamment. 2020 avait beau affiché un joli 20 & 20 au début de l'année, mais ça ne va pas rester comme un grand cru. Les foires aux vins étaient déjà en perte de vitesse dans les grandes surfaces. Cette année, elles s'effondrent dans les hypermarchés (-5,6% selon les chiffres de Nielsen publiés hier), à l'image du désamour plus global des Français pour les hypers car dans les autres magasins, on limite un peu plus la casse.

Ces foires aux vins représentent quand même 16% des ventes annuelles. À noter que ce sont les vins moelleux qui s'en sortent le mieux (+5,8% de ventes), mais les vins rouges marquent le pas : en chute de 6%. Enfin, tendance environnementale toujours présente dans nos achats : les vins bio voient leurs ventes progresser de 11%.

C'est l'ambiance coronavirus qui explique que le marché du vin, dans son ensemble, fasse un peu grise mine. Le confinement pèse sur les réunions entre amis et la consommation en cafés-restaurants est à l'arrêt. Pour les foires aux vins, il n'y avait pas de dégustations, pas d'animations commerciales et un peu moins de réductions.

Globalement, les ventes de Bourgogne, par exemple, sont en chute de 10%. C'est d'ailleurs le même niveau de baisse à l'export. Il y a aussi de grosses inquiétudes sur la fin d'année "confinée" qui va avoir un impact sur les ventes. Pour les viticulteurs de champagne, les réveillons représentent encore 30 à 50% des achats annuels. On voit bien que le bouchon qui saute à minuit le 31 décembre ne sera pas "so 2020".

Le vin, deuxième plus gros exportateur français

Si le vin est aussi un poids lourd des exportations, à l'étranger les causes et effets sont les mêmes. Le vin, c'est le deuxième plus gros exportateur français, et là aussi, on a accumulé les obstacles. La Covid-19 bien sûr, mais aussi la surtaxe douanière décidée par Donald Trump aux États-Unis, qui est notre deuxième acheteur de vin dans le monde derrière l'Allemagne.

L'arrivée de Joe Biden va apaiser nos relations, mais ne va pas forcément faire baisser les droits de douane. Le Brexit également, qui approche. Or, la Grande-Bretagne est notre deuxième consommateur de champagne, juste après nous. On sait qu'un Brexit dur, sans accord aura des conséquences sur les prix de vente de nos vins.

Le plus : Adidas pourrait jeter ses Reebok

Adidas avait racheté la marque américaine pour 3 milliards en 2006 mais elle vaut 4 fois moins aujourd'hui. Difficile d'exister entre Nike et Adidas et de faire face à la concurrence des marques de distributeurs comme Decathlon. Aujourd'hui, Adidas laisse entendre qu'il pourrait vendre Reebok.

La note : 8/20 aux voitures électriques et hybrides

Je ne regarde pas leur bilan carbone mais leur bilan en terme de balance commerciale. Selon l'expert, Bernard Jullien cité par Les Echos, les voitures propres cartonnent mais 67% des véhicules 100% électriques et 83% des hybrides rechargeables sont importés.