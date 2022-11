Vin : pourquoi sont-ils de plus en plus alcoolisés ?

Les Français boivent de moins en moins d'alcool. Selon l'INSEE, nous sommes passés de 200 litres par an en 1960 à 80 litres par an aujourd'hui. L'enquête révèle aussi que les Français apprécient particulièrement l'apéro, moment où l'on consomme de l'alcool plus léger comme le vin.

Mais le paradoxe, c'est que les vins sont de plus en plus alcoolisés. Selon Jacques Dupont, journaliste et enquêteur au journal Le Point, ce phénomène s'explique par la baisse des rendements, généralisés partout en France, à cause du manque d'eau. "Si on a plus de sucre (dans les raisins), c'est parce qu'on a moins d'eau dans les réserves. Donc c'est vraiment un effet de cette concentration et des hausses de températures", détaille Jacques Dupont.

Le sucre étant ensuite transformé, cela donne des vins beaucoup plus chargés en alcool. Il est donc plus difficile de trouver du vin léger actuellement. Compenser cette hausse en sucre demande un travail considérable au vigneron. Pour cela, il faudrait par exemple qu'il protège les raisins en les mettant à l'abri du soleil sous des feuillages. Mais peu importe le procédé utilisé, il reste compliqué à réaliser de manière naturelle. En effet, la vigne doit être rééquilibrée afin de donner des raisins qui "soient mûrs, qui soient moins chargés en sucre, et qu'il y ait un peu plus d'eau à l'intérieur des grains", conclut Jacques Dupont.

