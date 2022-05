INVITÉS RTL - Alcool : pourquoi la consommation a-t-elle autant baissé en 60 ans ?

"Boire moins, mais boire mieux." C'est ainsi que l'on peut résumer la consommation d'alcool depuis les années 70-80, selon Stéphane Le Bras, historien spécialisé dans les boissons alcoolisées. Une habitude qui conduit les Français à diminuer les quantités de boissons, et surtout le vin. "On a une baisse qui est très importante, qui est spectaculaire, à peu près de trois fois, trois fois et demi, explique Stéphane Le Bras. Alors que les autres boissons ont tendance à plutôt être relativement stables."

La baisse de la consommation d'alcool s'explique aussi par l'évolution de la législation. "Citons notamment la loi Evin, adoptée il y a 30 ans, qui a aussi montré une volonté politique à ce moment-là de mettre la santé publique sur le devant de la scène", décrit Myriam Savy, directrice du plaidoyer chez Addictions France. Les Français eux-mêmes adaptent leur comportement selon elle. "Il y a quand même une évolution au niveau de l'opinion publique, avec une prise de conscience sur les risques liés à l'alcool."

Pour autant, Addictions France ne plaide pas pour une interdiction totale de l'alcool, mais plutôt pour une meilleure prévention. "Il faut bien informer les personnes que l'alcool, tout type d'alcool, que ce soit du whisky, de la bière ou du vin est un facteur de risque, par exemple du cancer, du cancer du sein, pour la moitié d'entre eux. Il est donc important que les consommateurs en soit bien informés pour qu'ils puissent faire des choix pour leur santé." Et de rappeler qu'il n'existe pas de risque zéro en termes de consommation d'alcool, même si la limite conseillée est "pas plus de deux verres par jour, et pas tous les jours".

