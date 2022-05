Vague de chaleur : "c’est la cerise sur le gâteau", s’indigne un agriculteur

Alors qu'une vague de chaleur traverse certaines régions en France, d'autres sont loin de s'en réjouir car cela menace les cultures. La sécheresse est déjà présente avant même les hautes températures estivales, ce qui inquiète les agriculteurs. Dix départements ont ainsi dépassé le seuil d'alerte à la sécheresse.

Vincent, un viticulteur de l'Indre-et-Loire, témoigne : "On a interdiction d'arroser nos vignes", affirme-t-il, précisant que ce sont habituellement des mesures estivales. Dans le Gard, un maraîcher assure que si les nappes phréatiques se retrouvent à sec, la récolte sera moins bonne car "la culture va survivre au lieu de vivre" et ce type de récolte va engendrer une hausse des prix des produits.

Guillaume, lui, est éleveur dans l'Yonne et craint l'absence de fourrage pour ses bêtes. "C'est la cerise sur le gâteau parce qu'avec l'envolée des prix sur les céréales, notamment en raison de la guerre, on s'était dit qu'on allait se rabattre en donnant un peu plus de fourrage aux bêtes cet hiver (...) ça paraît très mal engagé", déplore-t-il. L'éleveur se demande s'il ne devrait pas récolter des fourrages dès maintenant "pour essayer de sauver ce qui peut l'être" en espérant que la pluie arrive bientôt.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info