Renaud sur RTL : "Depuis un an et demi, je ne bois plus une goutte d'alcool"

Le 11 mai 2022, le chanteur Renaud va fêter son 70e anniversaire. "Ça pique grave ! (...) Quand j'étais petit, je voulais mourir vers 30 ans comme le Christ, comme Arthur Rimbaud. Maintenant, je suis à 70 ans...", a confié le chanteur au micro de RTL.

Renaud a toujours expliqué être très angoissé par la mort. Est-ce que les années ont réussi à apaiser le chanteur ? "Non. C'est toujours une angoisse. Chaque jour, je me lève et je me dis : c'est le dernier jour du reste de ma vie. Le tout doublé d'une paranoïa à toute épreuve." Le chanteur fait cependant de grands efforts pour améliorer sa santé. Il a par exemple laissé derrière lui l'alcool et tente d'abandonner progressivement la cigarette.

En novembre 2019, Renaud confiait à RTL qu'il ne buvait plus que du Bitter San Pelegrino (une boisson sans alcool élaborée à partir d'infusion de plantes amères en provenance des Alpes, ndlr). Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? "Depuis un an et demi, je ne bois plus une goutte d'alcool. J'en suis particulièrement satisfait, confie le chanteur Renaud. Par contre, je fume toujours comme un pompier. Je suis quand même passé de quatre paquets de cigarettes par jour à un paquet."