Les infos de 8h - Alcool : les Français de plus en plus adeptes des vins légers

L'une des règles essentielles du commerce est de s'adapter à la demande de la clientèle. Et dans ce domaine, le secteur du vin n'échappe pas à la règle. Alors que de plus en plus de consommateurs sont en quête de vins légers, les producteurs proposent des vins blancs ou rosés à faible teneur en alcool, 5 à 6 degrés, soit autant qu'une bière. Ces produits font un carton.

Dans la région de Tours, la tendance se confirme depuis quelques années sur les terrasses. "J'ai hésité avec un café, mais il faisait beau alors j'ai voulu rester sur du frais léger", explique Claire, qui sirote un verre de Very Zest citron, un vin aromatisé légèrement pétillant. Christophe, lui, voit de plus en plus de clients qui comme la jeune femme cherchent des "boissons agréables et qui ne montent pas à la tête". "Les rosés piscine et pamplemousse sont très tendance", assure ce serveur.

"C'est une tendance qui se développe depuis trois-quatre ans", confirme un agent commercial qui travaille avec les grandes surfaces, selon qui il s'agit "d'un marché qu'il ne faut pas négliger". Ce dernier explique que "tous les types de vins, rouges, blancs et rosés, sont concernés" même si le rosé est celui qui rencontre le plus de succès dans cette catégorie dans laquelle on retrouve de nombreuses appellations du Sud-ouest et de vins étrangers.

