"Top Chef" : la recette de Yann Lalle du gratin aux aubergines fondant

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce mardi 3 août, Yann Lalle, le chef du Poêlon d'Or à Lyon, révèle ses astuces pour cuisiner l'aubergine.

"Au restaurant on en fait un gratin aux influences italiennes. Et on présente cela avec un montage simple, comme des lasagnes", démarre le chef Yann Lalle. Pour démarrer la recette prenez de belles aubergines. "Ce qui est important dans l'aubergine, c'est qu'elle n'ait pas trop de grains (...) on essaye de prendre des aubergines bien rigides avec une couleur bien vive ", poursuit-il.

Épluchez les aubergines de manière zébrée, c'est-à-dire qu'on fait une épluchure sur deux. Faites 4 voire 5 tranches d'1 cm d'épaisseur et poêlez dans l'huile d'olive des deux côtés. Cela donne une légère caramélisation de l'aubergine. Réservez ensuite les légumes et préparez une sauce tomate classique assez onctueuse. Disposez les tranches d'aubergines dans un plat en terre et comme pour les lasagnes, intercalez la sauce tomate entre chaque couche d'aubergines et terminez avec de l'emmental râpé (de chez le fromager). Enfournez à 160 voire 180 degrés selon la puissance de votre four pendant une bonne vingtaine de minutes.