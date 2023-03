"Top Chef" : comment l'émission a révolutionné les ustensiles de cuisine ?

La cuisine s'échauffe. L'émission de cuisine Top Chef remet le couvert à partir du 1er mars sur M6. De retour pour une quatorzième saison, le jury historique composé de Philippe Etchebest, Paul Pairet, Hélène Darroze et Glenn Viel devra départager les seize nouveaux candidats. Programme très apprécié des spectateurs en quête de nouvelles recettes, Top Chef a révolutionné, avec d'autres émissions, toute une industrie : celle des ustensiles de cuisine.

Lorsqu'un produit est utilisé durant le concours, dans la semaine qui suit, les ventes explosent de 20 à 25%. Chez, TOC - Trouble obsessionnel culinaire, une boutique spécialisée située à Paris, "l'effet Top Chef" se fait particulièrement ressentir. "Ça donne des idées, ça donne envie de tester", confie Adrien, un client venu acheter un thermomètre pour viande. Pour les plus passionnées, c'est un balai incessant entre leur canapé et les magasins de matériel de cuisine.

À l'image de l'enseigne, certains ont donc un petit trouble obsessionnel culinaire, comme de Dominique, venue se procurer une marotte. "Je suis capable de traverser tout Paris pour trouver un couteau que j'ai vu", avoue-t-elle en riant. Cette obsession fait le bonheur de Lionel Debus, directeur général de TOC, qui voit ses ventes décoller après chaque diffusion.

Cyril Lignac n'est pas non plus étranger à ce phénomène. Il a suscité un raz-de-marrée dans les 20 magasins de la chaîne avec une râpe, que tous les grands chefs utilisent pour râper les agrumes ou le fromage. "Lorsque l'émission avec Cyril Lignac (Tous en cuisine, ndlr) était quotidienne, on a multiplié à peu près par dix les volumes de vente", témoigne Lionel Debus. "Ce n'est pas illogique", explique-t-il, "puisqu'il y a aussi un niveau de confiance qui s'instaure entre le spectateur et le chef".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info