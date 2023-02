INVITÉ RTL - Guide Michelin : perdre des étoiles "c'est difficile (…) mais ça fait partie du jeu", confie Glenn Viel

Le guide Michelin dévoilera le lundi 6 mars sa sélection de restaurants pour l'année 2023. Un évènement particulièrement attendu par les acteurs du monde de la gastronomie et notamment les chefs qui découvriront potentiellement s'ils ont gagné ou perdu une étoile.

Glenn Viel, chef au sein de l'Oustau de Baumanière et jury dans l'émission Top Chef, sait déjà qu'il va conserver ses trois étoiles. Pour lui, c'est un véritable soulagement. "C'est quelque chose d'assez pesant. C'est un travail de longue haleine, de la sueur, beaucoup d'heures de travail… Mais maintenant, j'essaie d'éjecter ce poids, de m'en défaire parce que je pense qu'on avance mieux si on est plus léger", confie-t-il à l'antenne de RTL.

Au contraire, ses confrères Guy Savoy et Christopher Coutanceau ont perdu leurs troisièmes étoiles cette année. "C'est difficile", réagit-il. "On sait que ça fait partie du jeu, ça nous pend au nez. C'est remis en question chaque année, c'est une compétition", défend Glenn Viel, avant de comparer son métier à celui d'un athlète professionnel. "Je pense que le guide Michelin est essentiel pour que la gastronomie s'élève, ça nous maintient éveillés", conclut-il.

