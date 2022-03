Saint-Patrick : 6 recettes irlandaises traditionnelles et originales pour se régaler

Le 17 mars est une fête en Irlande pour la Saint-Patrick. À cette occasion, Irlandaises et Irlandais portent des vêtements ou des accessoires verts et font la fête autour de pintes de Guinness et de musiques traditionnelles.

Au départ, c'était une fête religieuse en l'honneur de Saint Patrick, né en Bretagne et envoyé par le pape Célestin en Irlande pour évangéliser les populations, comme le raconte Geo Magazine. À sa mort, l'Irlande est "devenue majoritairement chrétienne". Saint Patrick aurait, selon la légende, donné à l'Irlande son symbole avec le trèfle car cela lui aurait permis d'expliquer "le mystère de la Trinité" aux Irlandais.

La fête religieuse est devenue ensuite non officiellement la fête nationale du pays puisqu'il s'agit de célébrer le pays, sa culture et son histoire plus que Saint Patrick. Elle dure une semaine avec des festivals, des chants dans les pubs, des défilés dans les rues et autour de bons plats. L'occasion en France de découvrir la gastronomie irlandaise et d'essayer de nouvelles recettes pour se régaler. Du classique ragout irlandais à l'original Porter cake, ces 6 recettes sont faciles à réaliser, mais certaines prennent du temps. Le tout avec de la bière irlandaise, notamment la Guinness. Sláinte ! (Santé !)

1. L'Irish stew, le classique

Grand classique de la cuisine irlandaise comme l'est le pot-au-feu en Hexagone, l'Irish stew est un plat à déguster en famille ou entre amis. Il s'agit d'un ragout d'agneau servi avec des pommes de terre et des carottes, comme l'explique le site Guide Irlande. Pour la recette, vous aurez besoin, vous l'aurez compris d'agneau, de carottes, de pommes de terre, mais aussi de deux canettes de bière brune comme la Guinness. Pensez à prendre le temps pour cuisiner tout cela, car la viande devra mijoter deux heures à feu doux.

2. Le Porter cake pour un dessert original

Réalisé avec des raisins secs et d'épices, sans oublier la Guinness, ce gâteau peut se déguster pour bon goûter ou en dessert. Comme le précise le site Guide Irlande, "il faut s’armer de patience pour ne pas le consommer avant la date de sa maturation." En effet, une fois votre gâteau cuit au four, il faut le laisser reposer une semaine, enveloppé dans plusieurs feuilles de papier d'aluminium.

3. Le Soda Bread, pour accompagner vos repas

Pain traditionnel irlandais, le Soda Bread est confectionné avec du bicarbonate de soude et du lait ribot (ou du lait). Comme l'explique Mary Margaret Chappell, journaliste culinaire et animatrice d’ateliers de cuisine, sur son site My Cancale Kitchen, vous pouvez remplacer le lait ribot par deux cuillères à soupe de vinaigre. Il est à déguster le jour même de sa cuisson, mais peut aussi se manger le lendemain grillé pour de belles tartines.

4. L'Irish coffee, pour se réchauffer

Comme le décrit le Tourisme Irlandais, cette boisson a été inventée en 1943 à Shannon. Les passagers transis de froid lors de leur voyage en hydravion recevaient un Irish coffee pour se réchauffer et se réconforter. Pour la recette, vous devez réchauffer un verre à whisky avant d'y ajouter la célèbre boisson puis du café. "Le secret consistera alors à boire le café chaud à travers la crème fraîche", peut-on lire sur le site du Tourisme Irlandais.

5. Le Shepherd's pie, une autre version du hachis parmentier

Avec sa purée de pommes de terre et sa viande hachée, le Shepherd's pie ressemble au hachis parmentier de notre enfance. Pour autant, il faut ajouter des légumes dans la recette et le déguster si possible avec de la Guinness (attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est important de le rappeler). Hélène Darroze, cheffe étoilée et membre du jury de Top Chef, a dévoilé sa recette pour Le Figaro Madame. Commencez par faire cuire la viande pour en faire un ragout auquel vous ajoutez de la sauce Worcestershire.



6. L'irish apple cake, pour une touche fruitée

Ce gâteau aux pommes peut se déguster au petit déjeuner ou pour le goûter. La cheffe irlandaise Trish Deseine dévoile sa recette, traduite sur le blog des Papilles à l'affût. En plus des pommes, vous pouvez ajouter des noix au gâteau qui se prépare avec deux pommes, de cannelle, du beurre demi-sel et de la vanille liquide, entre autres.