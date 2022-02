Recette : comment cuisiner une succulente quiche maison ?

La quiche est une tarte salée garnie à base d'œufs battus dans la crème. Elle connait depuis le Moyen Âge diverses variantes et devient au XIXᵉ siècle une spécialité de la cuisine française. Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe est l'invité de Flavie Flament dans l'émission Nous voilà bien. Elle dévoile l'histoire et la recette de cette tarte salée.

Les conseils pour faire une bonne quiche : "Il faut choisir des bons produits de qualités, par exemple ne pas acheter sa pâte brisée déjà faite", explique Angèle Ferreux-Maeght.

"Si on veut faire une quiche Lorraine on met du lard, de la crème, des œufs et rien d'autres. En revanche pour les autres quiches, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi j'adore mettre pleins de trucs différents, des légumes de saison, des restes de la veille, du poulet…", précise la cheffe et naturopathe qui estime qu'il faut se lâcher lorsque l'on fait une quiche et qu'il y a une très grande diversité pour choisir ses ingrédients.



La recette de la quiche

Pour réaliser la pâte brisée, mélangez 150g de beurre et 300g de farine, puis rajoutez un peu d'eau (1/3 de verre). Ajoutez à la pâte selon vos goûts : parmesan, graines de pavots, ou de lin. Amalgamez bien tout jusqu’à ce que la pâte forme une boule. Sur une planche enfarinée, étalez la pâte au rouleau (entre deux papiers sulfurisés, ca ne collera pas).



Pour cuire votre pâte "à blanc", préchauffez votre four à 200°, étalez la pâte sur votre moule, percez avec les pics d'une fourchette, enfournez 10 minutes.

Enfournez en même temps dans un autre moule un petit potimarron (ou autre courge) vidé et coupé finement, arrosé d'un filet de sirop d'érable ou de miel,



Pour votre appareil, fouettez dans un saladier : 6 œufs, 50cl de crème (500g), cassez les grumeaux au fouet, sortez le fond de tarte, mettez une bonne poignée de roquette, disposez les potimarron caramélisées, versez le mélange crème/œuf et disposez la feta dessus.

Ensuite enfournez le tout au four à 180° pendant 35 minutes.



Dégustez ensuite tranquillement votre quiche accompagné d'une bonne salade et de la vinaigrette.

Au sommaire de l'émission

Cashback : bon plan ou arnaque ?

Invité : Hervé Cabbibo, rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs.



Le langage des fleurs

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique et rédacteur en chef de l’émission Mission : Végétal diffusée sur M6.



Les quiches

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe.