Cyril Lignac dévoile sa recette pour une brioche moelleuse et gourmande

Ce 11 mars, Cyril Lignac dévoile ses astuces pour confectionner une brioche légère sans robot de cuisine.

Dans la cuve, on met 280g de farine, 30g de sucre, une cuillère à café de sel et entre 8 et 10g de levure. Mélangez, "mais, il faut être très prudent, ne pas mettre le sel sur la levure, sinon ça abîme la levure et ça empêche qu'elle se développe", explique Cyril Lignac. Ajoutez ensuite trois œufs que l'on bat petit à petit et là on pétrit pour obtenir la vraie pâte très élastique.

Ajoutez ensuite 225g de beurre frais que vous aurez mis à température ambiante au préalable. "L'action de chauffer la pâte avec la main ou le batteur va faire intégrer le beurre à l'intérieur", poursuit le chef. "La bonne astuce c'est de laisser pousser la pâte. On fait chauffer un torchon avec de l'eau chaude et on dépose la pâte dessus", ajoute Cyril Lignac. Après on écrase la pâte, on la fait reposer et on la met en boule ou dans le moule. On la relaisse pousser pour la laisser légère puis on l'a cuit à 165 degrés pendant 20 minutes.

Ajoutez du sucre dessus et le tour est joué. "L'essentiel, c'est la pousse, plus elle va être développée, plus elle va être légère", conclut le chef.

