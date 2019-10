Lentilles, pain complet... Quels sont les aliments basse calorie ?

publié le 20/10/2019 à 16:59

Comment se construire une vie basse calorie ? Les calories ont en a besoin, c'est notre carburant, notre énergie. Mais si vous en avalez plus que vous n'en dépensez, vous grossissez. Dans les aliments que l'on retrouve dans toutes les cuisines, il faut savoir distinguer deux produits à priori identiques.

Prenons la soupe. Une soupe industrielle, c'est 193 calories. Une soupe de légumes fait maison, c'est 30 calories. Un bol de soupe peut contenir six fois plus de calories qu'un autre. L'orange pressée, c'est 88 calories alors qu'une orange pelée, que l'on prend le temps de mastiquer, c'est 63 calories. Avec, en prime, un effet de satiété plus durable.

Si vous optez pour des pâtes blanches, vous prenez 215 calories. En revanche, si vous leur préférez lentilles, vous vous contenterez de 189 calories : les lentilles sont plus protéines, plus riches en fibres et moins sucrées que les pâtes. Pour une cuisse de poulet avec la peau, c'est 375 calories mais si vous prenez, à la place, du blanc sans la peau, c'est 138 calories. Sans comptez que vous en mangerez moins car la texture du blanc est beaucoup plus serrée.

Attention au pain de mie : 2 tranches équivaut à 165 calories alors que 2 tranches de pain complet au levain, c'est 138 calories. Privilégier les yaourts natures plutôt que ceux aux fruits.