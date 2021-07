Barbecue : découvrez les marinades de Cyril Lignac pour parfumer vos viandes

La saison des barbecues est ouverte. Poulet, brochettes, merguez et bien d'autres vont se retrouver cet été sur vos grilles ou planchas. Voici quelques conseils de Cyril Lignac pour parfumer vos viandes avec deux marinades différentes et régaler vos convives.

Première marinade proposée : aigre-douce, avec des fruits et du vinaigre. Prenez un oignon que vous coupez en quatre, 12 cl de jus d'orange, 5cl de vinaigre de vin. Ajoutez de l'ail, du cumin et du piment. Roulez la viande dedans et laissez s'imprégner une matinée, 3-4 heures, mais pas plus "sinon cela va cuire la viande", alerte le chef. Au moment de la cuisson, faites attention à ce que votre viande soit bien à température ambiante.

Deuxième recette : une marinade moutardée. Mettez des citrons verts, du gingembre, de l'ail, des piments et un peu de curcuma, du cumin ou du ras-el-hanout. Vous pouvez aussi incorporer une cuillère à soupe de moutarde Savora. Frottez bien la viande à la main pour avoir "quelque chose de moutardé, épicé et piquant", conseille Cyril Lignac. La viande cuite sera bien fondante et moelleuse.

